Командира спецназа «Талибана» убили в Афганистане

Командир специального подразделения движения «Талибан» (запрещено в России) Мулла Шах Вали убит в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спецслужбы страны.

Боевик возглавлял «красный отряд» группировки, который считается наиболее хорошо вооруженным подразделением «Талибана», уточняет агентство.

Шах Вали был убит в результате воздушного удара афганских военных по провинции Гильменд. Reuters называет эту территорию оплотом талибов и центром торговли наркотиками.

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Борьбу с талибами в Афганистане помогают вести США. В августе американский президент Дональд Трамп объявил о новой стратегии действий в этой стране. В частности, США намерены расширить полномочия военных. В ответ на это представитель «Талибана» пообещал продолжать джихад до тех пор, пока последний американский солдат не покинет Афганистан.

США начали военную операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане в 2001 году в качестве ответа на теракт 11 сентября того же года. Активные военные действия продолжались десять лет. С июля 2011 года начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. В 2014 году, после того, как США и союзники завершили ряд спецопераций, было принято решение об окончании активного этапа войны.