Трамп рассказал о политике США в отношении Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

«Наши войска будут сражаться, чтобы победить», — подчеркнул он в своей речи на военной базе Форт-Майер в Вирджинии. Глава государства не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом в Афганистане будут расширены.

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При этом Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в Афганистан. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8400, развернутым в настоящее время.

Кроме того, Трамп ужесточил позицию США в отношении Исламабада. Его администрация предупредила, что может уменьшить помощь Пакистану в сфере безопасности, если он не будет предотвращать использование боевиками безопасных убежищ на своей территории.

Трамп также сказал, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Индия в большей степени помогала Афганистану, особенно в области экономической помощи и развития.

19 августа президент США сообщил, что принял «много важных решений», в том числе по Афганистану.

США начали проведение военной операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане в 2001 году в качестве ответа на теракт 11 сентября того же года. Активные военные действия продолжались десять лет. С июля 2011 года начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. В 2014 году, после того, как США и союзники завершили ряд спецопераций, было принято решение об окончании активного этапа войны.