Талибы попросили Трампа вывести войска из Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) обратилось с открытым письмом в к президенту США Дональду Трампу, в котором призвало американского лидера вывести войска из Афганистана. Об этом сообщает Khaama Press.

Боевики утверждают, что продолжающееся насилие в Афганистане имеет прямую связь с присутствием иностранных сил, которые названы в письме «оккупационными». По мнению талибов, именно они разжигают войну в стране, преследуя свои интересы.

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Также «Талибан» обвинил возглавляемую США коалицию в уничтожении Афганистана, которая превратила страну в одну из худших в мире с точки зрения безопасности, управления и экономики.

Как указывает Khaama Press, обращение талибов было распространено в связи с планами США направить в Афганистан дополнительные воинские подразделения или привлечь для действий в стране частную военную компанию Blackwater.

На данный момент в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военных. В основном они занимаются обучением местных военнослужащих, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов.