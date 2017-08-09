СМИ сообщили о разработке новой стратегии США в Афганистане

Белый дом разрабатывает новую стратегию участия в военных действиях в Афганистане. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на одного из авторов плана — основателя частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса.

Новая стратегия предполагает активное использование ЧВК. По замыслу разработчиков, в Афганистан будут переброшены 5,5 тысячи наемников, в основном бывших спецназовцев, которые в основном будут служить в качестве военных советников. Кроме того, планируется создать частные ВВС из 90 самолетов, которые станут поддерживать афганскую армию с воздуха.

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По подсчетам Принса, новая стратегия обойдется американскому бюджету менее чем в 10 миллиардов долларов в год по сравнению с 40 миллиардами, которые Пентагон планирует потратить на афганском направлении в 2017 году.

Как уточняет издание, в Белом доме есть как сторонники, так и противники этого плана. В частности, он вызывает серьезные опасения у министра обороны Джима Мэттиса и Герберта Макмастера — советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. С другой стороны, за привлечение частных военных компаний выступает политконсультант Стивен Бэннон.

На данный момент в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военнослужащих. В основном они занимаются обучением местных военнослужащих, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов.