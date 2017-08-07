В Афганистане убит один из лидеров талибов

Один из лидеров движения «Талибан» маулави Ахмад Шах погиб в бою в Афганистане. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заявление главы полиции провинции Джаузджан.

«Действуя на основе добытых разведданных, силы безопасности ранним утром 7 августа штурмом взяли убежище талибов в районе Файзабад, — рассказал Рахматулла Туркистани. — В результате был убит маулави Ахмад Шах, а также четверо его боевиков».

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Ахмад Шах был членом высшего совета «Талибана» — «Кветта Шуры», названной так по имени пакистанского города Кветты. «Ахмад Шах был важной фигурой, и его ликвидация станет серьезным ударом по боевикам в Джаузджане и соседних провинциях», — считает Туркитстани.

В провинции Джаузджан, расположенной на севере Афганистана, сейчас идут тяжелые бои между талибами и правительственными войсками. После первоначальных успехов боевиков, которым удалось окружить селение Мардьян — центр одноименного района, — армия и полиция перешли в контрнаступление, нанеся талибам серьезные потери. Сообщается об активизации в провинции отрядов «Исламского государства» (организация запрещена в России).

