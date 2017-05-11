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Давай по новой, Дональд

Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlo Allegri / Reuters

В ближайшие дни на стол Дональду Трампу ляжет план Пентагона, разработанный на основе новой стратегии в Афганистане. Военные предлагают отправить в страну дополнительные силы, чтобы разгромить «Исламское государство» и сдержать наступление «Талибана», который захватывает один афганский уезд за другим. Речь идет о тысячах американских солдат — лишь от Трампа, который перед выборами обещал вывести все войска из Афганистана, зависит, втянется ли Америка снова в бесконечную войну.

Всегда готовы

9 мая министр обороны США Джеймс Мэттис сошел с трапа самолета, приземлившегося в Копенгагене. В датской столице главу Пентагона уже ждали коллеги — 14 руководителей военных ведомств стран, воюющих против запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ).

Встреча продолжалась сравнительно недолго, и пресс-конференция по ее итогам сюрпризов не обещала: стандартные слова о необходимости дальнейшей борьбы с ИГ в Сирии и Ираке, опасности возвращения домой европейских джихадистов и расползания терроризма по всему миру. Но все получилось по-другому.

Сирию и Ирак Мэттис, разумеется, вниманием не обошел, но большая часть его речи была посвящена другой стране. «В Афганистане мы столкнулись с серьезным и упорным противником, — вещал генерал. — Тем не менее "Исламское государство" уже потеряло там две трети своих бойцов, и на прошлых выходных президент Гани объявил о гибели эмира Хорасана — лидера боевиков ИГ в провинции Нангархар. Мы нанесли ИГ еще один серьезный удар, лишив их одного из главарей».

Датский коллега Мэттиса Клаус Йорт Фредериксен произвел небольшой фурор, объявив, что Дания, если необходимо, отправит в Афганистан дополнительные силы, чтобы помочь правительственным войскам в борьбе против ИГ и талибов.

В ближайшую неделю, как заявили в Пентагоне, на стол президенту Дональду Трампу ляжет план ведения боевых действий в Афганистане. Содержание этого документа уже известно: отправить в Афганистан дополнительные силы, чтобы добить ИГ и помочь Кабулу отразить наступление талибов. По предварительным данным, речь идет о пяти тысячах военнослужащих — в дополнение к 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи солдат стран НАТО, которые воюют там сейчас.

Обещать не значит вывести

«Что до Афганистана, то меня куда больше интересует наша страна. Там, в Афганистане, сперва школу строят, а потом ее взрывают, и с дорогами происходит то же самое. Потом мы все начинаем сначала. Пора уходить из Афганистана. Мы уже потратили миллиарды и миллиарды долларов, и, что гораздо важнее, тысячи и тысячи жизней, не говоря уже обо всех юношах и девушках, которые возвращаются после войны домой и не могут найти себя. Пора уходить, давайте покончим с этим… Давайте просто уйдем из Афганистана. Наших солдат убивают афганцы, которых мы же и тренируем, и мы тратим там миллиарды. Это какая-то глупость. Давайте восстанавливать США, а не Афганистан».

Так в 2013 году Дональд Трамп — тогда еще не президент и даже не кандидат в президенты — предлагал решить афганскую проблему. После того как он стал главой государства, ситуация с Афганистаном зависла. Властям в Кабуле пришлось понервничать, ожидая решения американского лидера. Похоже, период неопределенности закончился.

Как объяснил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, недавно Трамп потребовал у генералов, чтобы они предоставили ему план борьбы с исламистами: «Он попросил членов своей команды переосмыслить стратегию — что необходимо сделать для достижения поставленных целей, как разобраться с имеющимися угрозами?»

На это ушло около трех недель. 24 апреля глава Минобороны Мэттис посетил Афганистан с неожиданным визитом, на месте ознакомившись с делами и проведя переговоры с афганскими силовиками. Судя по итогам копенгагенского саммита, после этого он занял ту же позицию, которую отстаивают «ястребы» в команде Трампа во главе с советником по национальной безопасности Макмастером (побывавшим в Афганистане за неделю до Мэттиса) и командующим войсками США в Афганистане генералом Джоном Николсоном. Вкратце она сводится к следующему: чем больше американских войск в Афганистане, тем труднее приходится «Талибану» и ИГ. Первоочередная задача — покончить с ИГ и заставить талибов сесть за стол переговоров с правительством.

ИГ Шрёдингера

«Исламское государство» в Афганистане напоминает сейчас кошку из известного эксперимента Шрёдингера. С одной стороны, западные военные браво рапортуют, что исламисты загнаны в горы в провинции Нангархар, контролируемая ими территория все время сокращается, они несут колоссальные потери и от трех тысяч боевиков осталось около 700. Серьезным ударом для исламистов стала гибель Абдула Хасиба — лидера ИГ в Афганистане, сменившего Хафиза Саид Хана, уничтоженного в июле прошлого года ударом американского беспилотника. 27 апреля Хасиб и 35 его охранников были убиты в результате рейда сотни американских и афганских спецназовцев, разгромивших базу исламистов в Нангархаре. Американцы в этой операции потеряли двух рейнджеров, попавших под дружественный огонь.

С другой стороны — афганские СМИ и региональные власти бьют тревогу, утверждая, что ИГ постоянно расширяет зону своих операций и контролирует чуть ли не целые провинции на севере страны, включая Кундуз, Фарьяб и Сари-Пуль. Местные жители рассказывают об иностранных боевиках, которые расстреливают гражданских активистов и чиновников, отрезают головы пленным солдатам и поднимают над захваченными деревнями черное знамя «Исламского государства». По словам уцелевших очевидцев, большинство боевиков — узбеки из «Исламского движения Узбекистана», давшего в 2014 году клятву верности ИГ.

У каждой стороны есть свои резоны, побуждающие приуменьшать или, наоборот, преувеличивать силы ИГ. Американцы стремятся поскорее объявить о том, что с «Исламским государством» в Афганистане покончено, чтобы, отрапортовав об успехе, вернуться на родину. Афганские власти, напротив, хотят максимально втянуть американцев в войну. В Вашингтоне давно поняли, что с «Талибаном» рано или поздно придется мириться, но с ИГ войну надо вести до победного конца. В этих условиях многие афганские губернаторы поддаются соблазну заявить, что на подведомственной им территории орудуют экстремисты из ИГ — это гарантирует, что американское присутствие в этом регионе будет усилено и позиции официальных властей укрепятся.

Истина, скорее всего, где-то посередине. Территория, которую удерживает ИГ, на фоне огромных владений «Талибана» выглядит достаточно жалко. Но боевики этой группировки, хотя и не ведут полномасштабных боевых действий, устраивают дерзкие теракты в самом сердце Афганистана: подрывают автобусы, атакуют военный госпиталь в Кабуле. Попытки выбить ИГ из Нангархара пока успеха не принесли: даже сброшенная американцами «Мать всех бомб», судя по всему, боевиков не испугала.

Новая надежда

Пока американцы пытаются разобраться с ИГ, еще один крупный афганский игрок — «Талибан» — наращивает темпы весеннего наступления. Операция «Мансури» развивается пока более чем успешно. Пал город Сангин, бои за который велись 10 лет. Затем последовала самая результативная операция талибов за всю войну — разгром гарнизона 209-го корпуса в Мазари-Шарифе 21 апреля. В результате этого нападения — мести за гибель «теневых губернаторов» провинций Кундуз и Баглан — погибли 140 человек и пострадали еще 150. В продолжавшейся шесть часов операции талибы потеряли всего пять человек убитыми и одного пленным.

В воскресенье, 7 мая, пришла весть о новом успехе талибов: под их контроль полностью перешел уезд Кала-и-Зал в провинции Кундуз. Как объяснил пресс-секретарь губернатора провинции Мафузулла Акбари, талибы атаковали с нескольких направлений. Солдаты и полицейские сражались геройски, но вынуждены были отступить, не дождавшись подкреплений. Боевикам досталось много оружия и снаряжения.

Успех весеннего наступления талибов был очевиден. Афганская армия находится сейчас не в лучшей форме: за прошлый год только убитыми правительственные силы потеряли 6,8 тысячи человек, не считая дезертиров и раненых. Однако последние новости о грядущем усилении американского контингента дают афганским силовикам надежду: в провинцию Гильменд, где идут самые напряженные бои, уже переброшены 300 морпехов.

И все же пять тысяч военнослужащих, которых Пентагон планирует отправить в Афганистан, — капля в море. Они могут помочь уничтожить оплот ИГ в Нангархаре или отразить локальное наступление талибов, но не более. В 2010-11 годах в Афганистане были развернуты американские подразделения численностью более 100 тысяч человек, и им все равно не удалось переломить ситуацию. Таким образом, у Трампа остается только два выхода: или вновь втянуть страну в полномасштабную войну, которой он клялся избежать во время предвыборной гонки, или попытаться как можно скорее заключить мир с талибами. Вопрос лишь в том, согласится ли на это «Талибан».

Алексей Куприянов

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