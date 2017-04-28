Талибы начали весеннее наступление

Афганское движение «Талибан», запрещенное в России, объявило о начале ежегодного весеннего наступления. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Reuters.

Наступление носит название «Операция Мансури» — в честь бывшего лидера талибов Ахтара Мансура, убитого в результате удара американского беспилотника. «Главным образом "Операция Мансури" будет направлена против иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны», — говорится в официальном заявлении организации.

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Талибы обещают «преследовать, не давать покоя, убивать и захватывать в плен» солдат и офицеров правительственных сил, при этом, по возможности, избегая жертв среди мирных жителей. В ходе наступления будут применяться «обычные атаки, партизанская война, акты самопожертвования мучеников, расстрел сослуживцев внедрившимися ряды правительственных войск талибами, а также минная война», отмечается в сообщении.

В пятницу, 21 апреля, переодетые в афганскую военную форму боевики «Талибана» ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.

По словам представителя Центрального командования США Джона Томаса, целью атаки стали мечеть и столовая, где находились афганские военные и, вероятно, гражданские лица, работавшие на базе. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.

После нападения ушли в отставку глава Минобороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим.

