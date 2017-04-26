Мир
 

Москва заявила о готовности посредничать в переговорах между талибами и Кабулом

Перейти в «Мою Ленту»
Замир Кабулов
Замир Кабулов

Встреча по Афганистану в Москве послала сигнал лидерам талибов и правительству страны о необходимости мирных переговоров. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

«Нужно садиться за стол переговоров. Россия готова предоставить площадку, и надо договариваться о мире, а не воевать», — сказал Кабулов. По его словам, стороны должны осознать необходимость таких переговоров. «Теперь слово за ними, мы хотим, чтобы обе стороны осознали это и захотели. Когда они об этом нам сообщат, мы будем рады», — подчеркнул дипломат.

25 апреля в рамках VI Московской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров встретился в бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщалось, в ходе беседы «состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане, проблемах продвижения процесса национального примирения, а также перспективах многостороннего взаимодействия по афганской тематике».

За месяц до этого Кабулов назвал ложью заявления США о том, что Москва снабжает талибов. Дипломат отметил, что «подобные измышления призваны оправдать провалы американских военных и политики в афганской кампании». Поводом к опровержению стали слова командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти о растущем российском влиянии на группировку «Талибан» (запрещена в России). В ходе слушаний в сенате высокопоставленный военный не исключил, что Москва может оказывать движению помощь. При этом о каком виде снабжения идет речь, Скапаротти не уточнил.

Террористическая группировка «Талибан» контролирует обширные районы Афганистана. С 1996 по 2001 год представители «Талибана» находились у власти. Свержению режима способствовали США, которые начали в Афганистане военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший афганский президент опроверг сообщения о поставках Москвой оружия талибам
Министр обороны Афганистана ушел в отставку после атаки талибов на военную базу
Число убитых при нападении на военную базу в Афганистане выросло до 140 человек
Последние новости
Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией
Американский адмирал предложил перебросить ракеты на Гавайи для защиты от КНДР
В Крыму сообщили о возможном обнаружении затонувшего парохода с сокровищами
Рязанца обвинили в разжигании ненависти к ветеранам из-за картинок в соцсетях
Боевики ИГ научились сбрасывать бомбы с бытовых беспилотников
Иванов поведал о шутке Путина про дрова для Германии
Россиянин, украинка и поляк устроили драку в студии НТВ
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:08 Сегодня

Как живется Микки-Маусу в КНДР

Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
17:13 Сегодня

Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности

17:07 Сегодня

В Италии столкнулись два ремонтных железнодорожных состава

16:13 Сегодня

В одной из больниц Манчестера начался сильный пожар

Мир
 — 
06:00 22 апреля 2017

Эрдоган, Аллах и Россия

Стоит ли бояться исламизации Турции
16:43 Сегодня

На турецкой стройке обнаружили останки российского генерала

16:07 Сегодня

В Париже полицейские вышли на «марш гнева»

15:39 Сегодня

Лен Пен сменила лозунг в преддверии второго тура выборов

Мир
 — 
00:07 25 апреля 2017

«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»

Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
15:56 Сегодня

В Дамаске впервые раздали георгиевские ленты

15:18 Сегодня

На севере Сирии начались бои между курдами и турецкой армией

15:08 Сегодня

Французский пенсионер дал отпор малолетним грабителям

Россия
По памяти, на ощупь
Слепой искусствовед Алексей Филатов читает лекции, занимается танцем и живописью
Сексолог оспорил заявление Мизулиной о бесплодии из-за порнозависимости
Эксперты обсудят проблему создания системной помощи аутистам в России
Хулиганы в Новой Москве нашли просидевшего полгода в машине мертвеца
Под Вольском неизвестный проломил череп восьмилетнему мальчику
Посещение научно-производственного объединения «Сатурн»Сделано вопреки
Путину продемонстрировали, как Россия справляется без Украины
«Самое страшное в их жизни уже случилось»
Психолог МЧС о том, как люди переживают горе и как поддержать их в трудный час
Все материалы
Мир
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности
В Италии столкнулись два ремонтных железнодорожных состава
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Первый тур отыграли
В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон
Все материалы
Бывший СССР
Улетели навсегда
Как в Прибалтике покоряют космос
В Киеве возбудили дело против ветерана ВОВ за убийство члена ОУН 65 лет назад
В Узбекистане притворившийся врачом тракторист заработал полмиллиона долларов
Лукашенко рассказал о готовности белорусов пахать на Украине
В Киеве вознамерились прекратить подачу воды в ЛНР
В Армении приказали уничтожить ввезенные из Азербайджана яблоки
Мужчина отвел найденного медвежонка в парламент Грузии
Все материалы
Финансы
Лопнувший галлон
Почему бензин в России стал дороже, чем в США, и продолжит ли цена расти дальше
Курс евро превысил 62 рубля впервые за месяц
В Совфеде назвали провокацией предложение взимать НДФЛ с доходов по депозитам
Ткачев оценил потери агропрома от сильного рубля
Минфин Финляндии отменит выпуск юбилейных монет с изображением расстрела
Донской предложил внедрить в России «зеленые облигации»
Объем кредитования в России вырос на треть
Все материалы
Бизнес
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
«Роснано» впервые вышла на прибыль
Знак качества вручили лидерам импортозамещения
Титов пожаловался на сложности с ведением в России честного бизнеса
Иванов рассказал о стоимости экспортной воды из Байкала
ФАС прекратила дело против Google
«Мечел» впервые за шесть лет стал прибыльным из-за дорогого угля
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Авторитет лазерный
Как профессор зарабатывал на контрафактной медицинской технике нового поколения
Президентский калибр
Из какого оружия стреляли в первых лиц государств
Египет начал получать первые самолеты МиГ-29 из России
Генштаб рассказал о масштабах боевого применения авиации в Сирии
Болгария одобрила покупку шведских истребителей Gripen
Опубликовано видео спецоперации по задержанию сторонников ИГ на Сахалине
Все материалы
Наука и техника
Красный лев Троцкий на могиле контрреволюции, из серии карикатур Виктора Дени. РСФСР, 1922 год«Он воспламенял народные массы»
Как Лев Троцкий обеспечил победу большевиков в 1917 году
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Северная полярная область Меркурия характеризуется резкими перепадами температур (50-400 кельвинов) и наличием в кратерах водяного льдаОсталось недолго
Как умирает ближайшая к Солнцу планета
В искусственной матке впервые вырастили животных
Раскрыта причина эпидемии хронической усталости
Сооснователь Google тайно построит дирижабль
Создана кольчуга для космических кораблей
Все материалы
Спорт
Евгений Плющенко на открытии академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»Золотой конек
Как Плющенко возмутил общественность ценами на обучение в своей спортивной школе
Мария Шарапова«Мы все считаем, что Мария — обманщица»
Как теннисный мир встречает Шарапову
Серена УильямсМолочный шоколад
Пьяная Шарапова, цвет ребенка Серены Уильямс — о чем говорит Илие Настасе?
В Красногорске опредили победителей фестиваля спортивного кино
Английского футболиста дисквалифицировали на полтора года за ставки
Энди Роддик назвал Шарапову слишком умной для умышленного приема допинга
Бывший футболист «Шахтера» назвал захвативших «Донбасс Арену» террористами
Все материалы
Культура
«При Обаме поднимать тему расизма было даже сложнее»
Кто снял сенсационный черный хоррор «Прочь»
Эффект нетронутости
Ирвин Пенн: фотограф, который первым загнал моделей в угол
Джин Симмонс«Пускай Трамп и Путин спорят»
Джин Симмонс из Kiss о музыке, богатстве и третьей мировой войне
Суд отказал дознавателю Ма-ни-фу в аресте питерского музыканта за поджог машины
Шнуров раскрыл смысл названия группы «Ленинград»
Победительница «Евровидения-2016» Джамала вышла замуж
Найдено объяснение желтизны Симпсонов и миньонов
Все материалы
Интернет и СМИ
Три алмаза за клубничку
Азиаты тратят последние деньги на трансляции с обнаженными дамами
Туристы принялись фотографироваться с голыми ягодицами на фоне красот
Домашняя заготовочка
Террористы учатся взрывать неверных у мамы на кухне
Россиянин извинился перед чернокожими за «расистский» фильтр
Россиянин, украинка и поляк устроили драку в студии НТВ
В блогера Варламова кинули тортом и плеснули зеленкой в Ставрополе
Африканские страны вновь обошли Россию в рейтинге свободы прессы
Все материалы
Ценности
Инструмент мирового господства
Инженеры Casio научили часы управлять временем
Альбер Эльбаз и Фредерик Малль Коллекция суеверий
Опыты парфюмера Малля с потусторонними сущностями
Сталин попал на iPhone
Mango послал моделей исследовать секретный пляж
В ОАЭ покажут подушку за 57 тысяч долларов
Monki дала советы лентяйкам
Часы принца Брунея оценили в 7,7 миллиона долларов
Все материалы
Путешествия
Саксонская жемчужина
Почему Лейпциг — главное, что нужно увидеть в Средней Германии
На Куту — кутить
Что посмотреть на острове Бали
Россия вошла в тройку лидеров по числу туристов в Таиланде
The Telegraph перечислила десять городов мира с лучшей уличной едой
Определены самые популярные у россиян направления перелетов с пересадкой
На борту самолета United Airlines умер гигантский кролик
Ресторан с бортовым питанием открылся в Лондоне
Все материалы
Из жизни
Мама — марихуана
Зачем американки совмещают употребление наркотиков с воспитанием детей
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
Ондатра напала на трактор
Автомобилист проехал 15 километров по встречной полосе
Бросивший курить девятилетний индонезиец похудел и взялся за учебу
В Пакистане устроили конкурс красоты для буйволов
Все материалы
Сельхозтехника с паровыми двигателями
Самые интересные паровые машины для работы в поле
Самые выдающиеся французские машины
10 автомобилей из Франции, ставших культовыми
Игровые приставки в виде машин
Как могли бы выглядеть культовые консоли, если бы они были автомобилями
Китайские машины, которые уже совсем не клоны
Крутые новинки китайских марок, которые вы пропустили
«Пятерка» BMW получила дизель с четырьмя турбинами
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada с «девятками»
«Форды» с мексиканского завода приспособили для доставки наркотиков в США
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы