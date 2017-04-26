Москва заявила о готовности посредничать в переговорах между талибами и Кабулом

Встреча по Афганистану в Москве послала сигнал лидерам талибов и правительству страны о необходимости мирных переговоров. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

«Нужно садиться за стол переговоров. Россия готова предоставить площадку, и надо договариваться о мире, а не воевать», — сказал Кабулов. По его словам, стороны должны осознать необходимость таких переговоров. «Теперь слово за ними, мы хотим, чтобы обе стороны осознали это и захотели. Когда они об этом нам сообщат, мы будем рады», — подчеркнул дипломат.

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25 апреля в рамках VI Московской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров встретился в бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщалось, в ходе беседы «состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане, проблемах продвижения процесса национального примирения, а также перспективах многостороннего взаимодействия по афганской тематике».

За месяц до этого Кабулов назвал ложью заявления США о том, что Москва снабжает талибов. Дипломат отметил, что «подобные измышления призваны оправдать провалы американских военных и политики в афганской кампании». Поводом к опровержению стали слова командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти о растущем российском влиянии на группировку «Талибан» (запрещена в России). В ходе слушаний в сенате высокопоставленный военный не исключил, что Москва может оказывать движению помощь. При этом о каком виде снабжения идет речь, Скапаротти не уточнил.

Террористическая группировка «Талибан» контролирует обширные районы Афганистана. С 1996 по 2001 год представители «Талибана» находились у власти. Свержению режима способствовали США, которые начали в Афганистане военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года.