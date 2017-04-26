Бывший афганский президент опроверг сообщения о поставках Москвой оружия талибам

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал неправдой сообщения о том, что Россия поставляет оружие экстремистской группировке «Талибан». Об этом в среду, 26 апреля, сообщает «Интерфакс».

Накануне бывший афганский лидер встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. 26 апреля Карзай примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы «состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане, проблемах продвижения процесса национального примирения, а также перспективах многостороннего взаимодействия по афганской тематике».

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24 марта глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал ложью заявления США о том, что Москва снабжает талибов. Дипломат отметил, что «подобные измышления призваны оправдать провалы американских военных и политики в афганской кампании».

За день до этого командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил о растущем российском влиянии на группировку «Талибан» (запрещена в России). В ходе слушаний в сенате высокопоставленный военный не исключил, что Москва может оказывать движению помощь. При этом о каком виде снабжения идет речь, Скапаротти не уточнил.

Террористическая группировка «Талибан» контролирует обширные районы Афганистана. С 1996 по 2001 год представители «Талибана» находились у власти. Свержению режима способствовали США, которые начали в Афганистане военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года.

Талибы активизировались после того, как большинство военнослужащих НАТО к декабрю 2014-го покинули афганскую территорию. Однако на территории страны остаются 13 тысяч солдат и офицеров альянса. Их уход из Афганистана талибы называют главным условием начала мирных переговоров с официальным Кабулом.