В Госдуме рассказали о финансовой выгоде от помощи Афганистану

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что помощь Афганистану может принести существенную выгоду.

«В своем бюджете Министерство обороны Афганистана закладывает соответствующую сумму, закупает у нас современное вооружение, наши инструкторы прибывают на их территорию, обучают офицеров. Наши инженеры получают работу, заработную плату за текущее обслуживание, ремонт этой техники», — сказал парламентарий.

Кроме того, по мнению Шерина, сотрудничество с Кабулом поможет в борьбе с нелегальным наркотрафиком. «Выгода заключается в том, что мы будем присутствовать в данном регионе, что позволяет нам проводить совместную профилактическую работу по наркотрафику, то есть его локализации и ликвидации впоследствии», — отметил депутат.

Ранее 16 апреля директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари обратился за помощью к Москве с просьбой обеспечить поддержку в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции.

В марте Кабул обратился к России за помощью в восстановлении 124 объектов экономики. Кроме того, Афганистан просит российский бизнес начать инвестировать в страну.

До 2014 года афганскую армию и полицию снабжали США. После того как большая часть военнослужащих контингента НАТО покинула территорию государства, в стране вновь активизировалось движение «Талибан» (запрещено в России).