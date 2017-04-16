Афганистан попросил у России помощи в подготовке армии и полиции

Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить поддержку в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции. Об этом в воскресенье, 16 апреля, ТАСС рассказал директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари.

Материалы по теме Зима близко Афганистан ждет решения Дональда Трампа

«Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел России и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», — заявил он.

Хайдари отметил, что Афганистан ожидает ответа по данному запросу в обозримом будущем.

Ранее в марте Кабул обратился к России за помощью в восстановлении 124 объектов экономики. Кроме того, Афганистан призвал российский бизнес инвестировать в страну.

До 2014 года афганскую армию и полицию снабжали США. После того, как большая часть военнослужащих контингента НАТО покинули территорию государства, в стране снова активизировалось движение «Талибан» (запрещено в России).