Министр обороны Афганистана ушел в отставку после атаки талибов на военную базу

Глава Минобороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения талибов на военную базу. Об этом говорится в Twitter президентской канцелярии.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

В пятницу, 21 апреля, переодетые в афганскую военную форму боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.

По словам представителя Центрального командования США Джона Томаса, целью атаки стали мечеть и столовая, где находились афганские военные и, вероятно, гражданские лица, работавшие на базе. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.