В результате атаки талибов на военную базу в Афганистане убиты свыше 50 человек

Свыше 50 человек погибли в результате атаки боевиков движения «Талибан» на военную базу, расположенную около города Мазари-Шариф на севере Афганистана. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 21 апреля, представитель Центрального командования США Джон Томас, передает РИА Новости.

По его словам, по предварительным данным, целью атаки стали мечеть и столовая, где находились афганские военные и, вероятно, гражданские лица, работавшие на базе.

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Томас отметил, что несколько нападавших были убиты ответным огнем. При этом он пояснил, что бой около базы еще продолжается.

Ранее 21 апреля переодетые в форму афганских военнослужащих боевики ворвались на территорию военной базы. Вначале смертник привел в действие взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию на двух пикапах. Одного из нападавших удалось задержать. У него был пояс, начиненный взрывчаткой.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Талибан».

