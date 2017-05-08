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Власти подтвердили ликвидацию главаря афганского подразделения ИГ

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Главарь «Исламского государства» в Афганистане Абдул Хасиб был убит 27 апреля в ходе операции, проведенной совместно спецслужбами Афганистана и США в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских и афганских официальных лиц.

Считается, что Хасиб, назначенный в прошлом году после гибели своего предшественника Хафиза Саида Хана в результате американского авиаудара, совершил ряд широкомасштабных нападений, в том числе 8 марта на главный военный госпиталь в Кабуле.

В прошлом месяце представитель Пентагона сказал, что Хасиб, вероятно, был ликвидирован во время рейда американского и афганских спецназа в Нангархаре, когда погибли два рейнджера армии США, но окончательного подтверждения не было.

Хасиб дал указание провести атаку 8 марта на главный военный госпиталь в Кабуле группой боевиков, замаскированных под врачей. В результате были убиты десятки медиков и пациентов. Также он приказал обезглавить местных старейшин перед своими семьями и похитить женщин и девочек, чтобы заставить их выйти замуж за боевиков.

Местный филиал ИГ, также известный как «Исламское Государство Хорасан», проявляет активность с 2015 года, сражаясь как с талибами, так и с афганскими и американскими войсками. Считается, что он поддерживает связи с основным ядром ИГ в Ираке и Сирии, но обладает существенной оперативной самостоятельностью.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

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