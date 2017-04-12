Боевик ИГ устроил теракт возле Минобороны Афганистана

Боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) подорвал себя возле здания Министерства обороны Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

По словам военных, исламист подошел к полицейскому посту возле входа в ведомство, после чего привел в действие взрывное устройство, закрепленное на поясе. На данный момент известно о трех погибших: двух сотрудниках службы безопасности и одном гражданском.

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Очевидцы сообщают, что пострадали несколько проезжавших мимо автомобилей; возможно, их водители и пассажиры получили ранения. ИГ заявило о своей причастности к теракту спустя час.

Предыдущий крупный теракт в Кабуле «Исламское государство» устроило 8 марта. Смертник произвел взрыв у ворот главного военного госпиталя, после чего переодетые врачами боевики проникли в здание и открыли огонь по мирным жителям. Троим нападавшим удалось убить более 50 человек, 66 человек пострадали — в основном женщины и дети.