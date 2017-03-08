Полиция в Кабуле отбила атаку террористов на госпиталь

Афганские полицейские ликвидировали всех боевиков, напавших на военный госпиталь в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

По словам силовиков, нападавших было трое, им удалось убить более 30 человек. Сотрудники служб правопорядка проверяют все помещения больницы. По данным министерства здравоохранения, три тела погибших и 66 пострадавших (в основном женщины и дети) были эвакуированы в другие госпитали столицы.

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Ранее 8 марта смертник произвел взрыв у ворот лечебного учреждения, после чего переодетые врачами боевики проникли в здание и открыли огонь по мирным жителям. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», в то время как «Талибан» свою причастность к нападению отверг (обе организации запрещены в России).

1 марта талибы устроили двойной теракт в афганской столице. Сначала экстремисты атаковали штаб-квартиру афганской разведки на восточной окраине Кабула: в здание сумели проникнуть два человека. Один из них подорвал себя, второго застрелили охранники. Затем нападению подверглось окружное полицейское управление в западной части города: там также прогремел взрыв, после чего началась перестрелка между боевиками и охранниками. В результате этих атак погибли несколько десятков человек.