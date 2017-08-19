Трамп рассказал о принятии важных решений по Афганистану

Президент США Дональд Трамп рассказал, что принял «много важных решений», в том числе по Афганистану. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными начальниками. Приняли много решений, в том числе по Афганистану», — написал он. Их суть глава Белого дома не раскрыл.

15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) обратилось с открытым письмом к Трампу, в котором призвало его вывести войска из Афганистана. Талибы утверждают, что продолжающееся насилие в стране имеет прямую связь с присутствием иностранных сил, которые названы в письме «оккупационными».

Материалы по теме Бабка надвое шмаляла Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак

Ранее провальной миссию США в Афганистане назвал российский МИД.

В то же время в начале августа газета USA Today сообщила, что Белый дом разрабатывает новую стратегию участия в военных действиях в Афганистане. Якобы она предполагает активное использование частных военных компания (ЧВК). По замыслу разработчиков, в Афганистан будут переброшены 5,5 тысячи наемников.

США начали проведение военной операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане в 2001 году в качестве ответа на террористический акт 11 сентября того же года. Активные военные действия продолжались десять лет. С июля 2011 года начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. В 2014 году, после того, как США и союзники завершили ряд спецопераций, было принято решение об окончании активного этапа войны.

На данный момент в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военнослужащих. В основном они занимаются обучением местных военнослужащих, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов.