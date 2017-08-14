В российском МИД назвали провальной миссию США в Афганистане

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью газете «Известия» заявил, что США должны вывести свой военный контингент из этой страны из-за провала кампании.

По словам дипломата, Москва не видит необходимости в дальнейшем пребывании американских войск, поскольку «армия США ничего толком не может сделать». Он выразил уверенность, что Афганистан фактически становится «мировым инкубатором международного терроризма».

При этом Кабулов назвал «глупостью» рассматриваемые Пентагоном планы отправить в Афганистан частные военные кампании, так как «наемники просто-напросто побегут».

4 августа спецкомиссия выявила, что Пентагон потратил 457,7 миллиона долларов на обучение афганских сотрудников разведки, однако заметных результатов достичь не удалось.

10 июля председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн заявил, что США терпят поражение в Афганистане из-за отсутствия стратегии.

15 июня президент США Дональд Трамп разрешил Пентагону самостоятельно определять, сколько именно войск необходимо направить в Афганистан. Хозяин Белого дома принял решение расширить полномочия оборонного ведомства через несколько дней после того, как глава Минобороны Джеймс Мэттис объявил, что США и афганские силовики проигрывают войну талибам.

В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи военнослужащих стран НАТО.