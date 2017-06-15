Трамп разрешил Пентагону определять количество войск в Афганистане

Президент США Дональд Трамп разрешил Пентагону самостоятельно определять, сколько именно войск необходимо направить в Афганистан. Об этом сообщает The Independent.

Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Джеймс Мэттис, выступая перед одним из подкомитетов Сената. При этом министр отметил, что не собирается немедленно посылать в Афганистан новые силы. «Это просто развязывает нам руки, облегчает проведение миссий и позволяет быстрее реагировать на изменения ситуации, — объяснил Мэттис. — В частности, наши войска смогут быстрее получать поддержку с воздуха».

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Как отмечает издание, Трамп принял решение расширить полномочия Пентагона через несколько дней после того, как Мэттис объявил, что США и афганские силовики проигрывают войну талибам. «"Талибан" добился больших успехов в прошлом году, и они пытаются повторить свой успех и в этом, — отметил министр. — И сейчас, должен отметить, они к этому близки».

В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи военнослужащих стран НАТО. Ранее командующий американским контингентом генерал Джон Николсон заявил, что для того, чтобы переломить ситуацию, ему необходимы еще несколько тысяч военнослужащих.