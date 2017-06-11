Трех американских солдат застрелили в Афганистане

Афганский солдат застрелил трех американских военнослужащих. Об этом в субботу, 10 июня сообщает Reuters.

Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны. Отмечается, что солдат вооруженных сил Афганистана, воюющий на стороне американских военных и открывший по ним стрельбу, был убит ответным огнем. Причины происшествия пока не ясны.

Министерство обороны США подтвердило, что в результате инцидента погибло трое солдат армии США, еще один был ранен.

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В марте 2017 года афганский солдат обстрелял военнослужащих ВС США на базе НАТО, расположенной в южной провинции Гильменд. Ранения получили трое военных.

С 2001 года Соединенные Штаты проводят в Афганистане военную операцию по оказанию помощи властям страны в борьбе против террористических группировок «Талибан» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

Объявленная небоевой миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с начала 2015 года. Согласно договоренности между командованием альянса и официальным Кабулом, на афганской территории присутствуют около 12 тысяч военных, они тренируют и консультируют силовые ведомства исламской республики. Миссия продлена на 2017 год.