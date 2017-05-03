Смертник подорвался недалеко от посольства США в Кабуле

Террорист-смертник подорвал себя в столице Афганистана Кабуле недалеко от посольства США и здания миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает в среду, 3 мая, Reuters.

Агентство сообщает о четырех погибших и 22 раненых со ссылкой на официальных представителей медицинских служб. Взрыв произошел в утренний час пик в одном из самых загруженных районов города.

Информации о пострадавших военнослужащих НАТО нет.

Телеканал TOLOnews сообщил в Facebook, что взрыв прогремел около 08:00 по местному времени (06:30 мск). По словам очевидцев и чиновников, целью террористической атаки стала колонна бронетранспортеров коалиции НАТО.

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28 апреля афганское движение «Талибан», запрещенное в России, объявило о начале ежегодного весеннего наступления. В официальном сообщении талибы пообещали вест войну против «иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны».

В пятницу, 21 апреля, переодетые в афганскую военную форму боевики «Талибана» ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.