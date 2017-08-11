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Бабка надвое шмаляла

Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак

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Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Сначала они несут обед детям, а потом несут смерть исламистам. Афганские женщины берут в руки оружие, чтобы отомстить боевикам «Исламского государства» и «Талибана» за смерть близких. Кто-то учится стрелять сам, кто-то идет на курсы при полиции, а кто-то поступает в военную академию, где обучение ведут бравые британские офицеры. На тропу войны выходят даже древние старухи, еле способные держать в руках автомат. «Лента.ру» рассказывает об афганских мстительницах.

Смерть в женском платье

«Вначале они убили моего брата, потом кузена, дядю и зятя. В память о них я буду воевать до последней капли крови», — говорит 53-летняя Зармина, полевой командир одного из афганских женских батальонов. Изначально ее отряд насчитывал всего 45 женщин-бойцов, однако в последнее время домохозяек, желающих сменить фартук на бронежилет, становится все больше. Причем выдержкой и хладнокровием они могут дать фору многим мужчинам.

В последнее время женщин, решивших бросить вызов талибам и боевиками ИГ, становится все больше. Подъем женского боевого движения начался на севере страны в ноябре прошлого года в районе Дарзаб — именно там Зармина сплотила вокруг себя овдовевших и осиротевших афганок.

По ее словам, многие жительницы страны вынуждены отправляться на передовую или замещать полицейских, которых с каждым днем становится все меньше. Сама она застрелила уже не одного джихадиста, однако сильнее всего в память врезалась первая встреча с боевиками один на один. «Тогда талибы напали на наш полицейский участок. Я только платок успела скинуть — и давай стрелять. У меня был всего 21 патрон, но я положила семерых талибов», — с гордостью вспоминает она.

Когда в отряд Зармины поступает новая соратница, с ней проводят духоподъемную беседу. Женщине рассказывают историю афганки из провинции Фарах, которая застрелила 25 талибов и тяжело ранила еще пятерых. Боевики на глазах женщины расстреляли ее сына, охранявшего КПП. Убитая горем афганка собрала оружие, оставшееся на контрольно-пропускном пункте, и открыла шквальный огонь по злодеям.

Мне пора в могилу? Нет, это тебе пора в могилу

Бок о бок с молодыми женщинами и девушками воюют афганские бабушки. Для боевиков они особенно опасны: никогда не ожидаешь, что милая старушка может пустить тебе пулю в голову. Предводительницей этих необычных «отрядов смерти» стала Гюль Биби — женщина, разменявшая девятый десяток. На фронт ее привела личная трагедия. «В моей семье погибли девять человек. Талибы и игиловцы убили пять моих сыновей и четыре племянника», — делится горем она.

Группа воинствующих бабушек под предводительством Биби наводит ужас на экстремистов в северной провинции Джаузджан, причем делает это без всякой помощи со стороны центральных властей. Кто-то из них обменивает последнюю скотину на «калаш», кто-то пытается разжиться стволами за счет полицейских участков.

«Женщины просто пришли ко мне и сказали, что если я не дам им оружие, они убьют себя прямо здесь и сейчас, до того, как это сделают игиловцы или талибы», — вспоминает начальник полиции Шеру Али одну из первых встреч с отрядом Гюль Биби. Местные стражи порядка пошли женщинам навстречу, снабдив их автоматами и боеприпасами. Теперь на счету пожилых афганок сотни убитых террористов.

Бабушки обычно учатся стрелять сами. Для женщин, которые боятся взять в руки оружие, некоторые полицейские участки самостоятельно организовывают бесплатные курсы. Точное число посещающих их афганок не сообщается, известно только, что каждую неделю на обучение приходят все новые группы из 40-50 домохозяек.

Женская военная академия

«В них столько энтузиазма! Они очень верят в свою страну, ради нее каждый день рискуют собой», — так капитан британской армии Дэниэл Берджес описывает афганок, поступивших в военную академию.

Видео: dailymail.co.uk

Британский контингент покинул территорию Афганистана в 2014-м, однако в стране по-прежнему остаются инструкторы, консультирующие местных военных. Кроме того, британские офицеры открыли под Кабулом военную академию «Сандхерст в песках» — по примеру Королевской военной академии в Сандхерсте (английское графство Беркшир). В Лондоне отмечают: программа обучения в Афганистане практически идентична британской, несмотря на определенные культурные и религиозные отличия.

«Сандхерст в песках» работает с 2013 года, однако именно в этом учебном году преподаватели отметили небывалый наплыв женщин, желающих получить военное образование и офицерское звание.

У каждой из них с боевиками личные счеты. «Я ненавижу ИГ и "Талибан", они враги нашей страны. Я хочу помочь Афганистану стать свободным и безопасным государством. Я лучше умру, защищая свою родину, чем буду сидеть сложа руки», — рассуждает 22-летняя курсантка Нафиса Расули. С ней согласна 21-летняя Захра Ахамади: раньше она очень боялась террористов, однако теперь готова воевать.

Опасные отряды

«Конечно, сражаться с боевиками на передовой — не женское дело. Однако сейчас вооруженных афганок можно встретить и в полиции, и в армии», — рассказывает Рахмат, афганский генерал. По его словам, местные жители и стражи порядка рады, что теперь джихадистов будут бить не только мужчины, но и женщины.

Однако подобный энтузиазм разделяют далеко не все. Многим мужчинам просто не нравится воевать бок о бок с женщинами, а у афганских властей растущее число вооруженных женских группировок вызывает лишь беспокойство.

«Мы не будем поддерживать ни одну из таких группировок до тех пор, пока они не вольются в какое-либо из наших законных вооруженных формирований», — рассказал официальный представитель МВД Афганистана Раджиб Даниш. Впрочем, пока он делает громкие заявления из высокого кабинета, сотни дочерей Афганистана сражаются с джихадистами на передовой.

Деятельность террористических группировок «Исламское государство» и «Талибан» запрещена на территории России

Ксения Мельникова

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