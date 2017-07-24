Число жертв теракта в Кабуле выросло до 24

Число погибших в результате взрыва в западной части столицы Афганистана выросло до 24 человек. Об этом местному телеканалу Tolo News сообщили представители властей. Ранее говорилось о 12 погибших.

Взрыв прогремел в 06.45 по местному времени неподалеку от частного университета и дома заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика (Mohammad Mohaqiq) в районе, заселенном преимущественно шиитами. Число раненых также увеличилось, до 42 человек.

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Сообщалось, что бомбу привел в действие террорист-смертник, однако пока данная информация не подтверждается.

31 мая мощный взрыв прогремел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 150 человек, еще более 400 получили ранения.