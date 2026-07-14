Трамп рассказал об атмосфере всеобщей любви на саммите НАТО в Анкаре

Трамп: На саммите НАТО в Анкаре царила атмосфера всеобщей любви

На саммите НАТО в Анкаре царила атмосфера всеобщей любви. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди, трансляция доступна на сайте Белого дома.

«Все прошло потрясающе. Честно говоря, царила атмосфера всеобщей любви», — сказал он.

По словам американского лидера, страны-члены Североатлантического альянса любят США.

«Я им тоже нравлюсь, но Соединенные Штаты они любят. Это было невероятно», — заключил он.

Ранее Трамп на встрече с Али аль-Заиди назвал его молодым и красивым. После реплики главы Белого дома иракский премьер рассмеялся.