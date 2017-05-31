Число погибших в результате взрыва в Кабуле достигло 90 человек

Число жертв взрыва в столице Афганистана достигло 90 человек, еще 380 получили ранения. Об этом в среду, 31 мая, сообщает Europa Press. Видео с места теракта публикует Ruptly.

Мощный взрыв произошел в Кабуле утром в среду неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. Отмечается, что многие сооружения были повреждены. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна из террористических группировок, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за случившееся.