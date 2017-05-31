У посольства Германии в Кабуле прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел у посольства Германии в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию, заминированный автомобиль взорвался у посольства Германии.

В результате теракта есть погибшие. На данный момент врачи доставили в больницы 67 раненых. В радиусе нескольких сот метров в зданиях выбиты окна и двери.

Взрыв прогремел в 08.30 по местному времени. Помимо диппредставительств, в том районе располагается рад ведомств, включая Национальный директорат безопасности, отмечает местное новостное агентство Pajhwok.

Пока ни одна группировка не взяла ответственность за случившееся.

28 апреля афганское движение «Талибан», запрещенное в России, объявило о начале ежегодного весеннего наступления. В официальном сообщении талибы пообещали вести войну против «иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны».

В пятницу, 21 апреля, переодетые в афганскую военную форму боевики «Талибана» ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.