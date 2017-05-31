Мир
 

СМИ сообщили о 50 погибших в теракте в Кабуле

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Не менее 50 человек погибли и около 150 получили ранения в результате взрыва, который прогремел утром 31 мая в Кабуле. Об этом в Twitter сообщает афганское агентство Pajhwok со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.

По сведениям Reuters, которое ссылается на очевидцев, на улице в афганской столице взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. При этом агентство со ссылкой на Минздрав передает, что погибших 15, еще 300 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что взрыв в афганской столице прогремел неподалеку от посольства Германии. Помимо диппредставительств, там же располагается рад ведомств, включая Национальный директорат безопасности.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

28 апреля афганское движение «Талибан», запрещенное в России, объявило о начале ежегодного весеннего наступления. В официальном сообщении талибы пообещали вести войну против «иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны».

21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики «Талибана» ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. В результате погибли по меньшей мере 140 человек.

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