При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии

Охранник немецкого посольства в Кабуле, который является гражданином Афганистана, погиб в результате теракта. Информацию подтвердили в МИД ФРГ. Также сообщается о нескольких раненых сотрудниках дипмиссии.

«Я решительным образом осуждаю теракт в Кабуле, в результате которого были убиты и ранены десятки людей», — говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

«В результате теракта были ранены сотрудники немецкого посольства. Охранник, гражданин Афганистана, погиб», — добавил дипломат. Он назвал эту атаку особенно подлой, так как в результате погибли люди, которые работали на будущее Афганистана.

По последним данным, жертвами взрыва, прогремевшего рядом с дипломатическим представительством, стали более 90 человек.

Ранее сообщалось, что взрыв в афганской столице прогремел неподалеку от посольства Германии. Помимо диппредставительств, там же располагается ряд ведомств, включая Национальный директорат безопасности.

По сведениям Reuters, которое ссылается на очевидцев, на улице в афганской столице взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.