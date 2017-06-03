При теракте на похоронах в Кабуле погибли 20 человек

В Кабуле в результате взрывов во время траурной церемонии погибли 20 человек, ранены 35. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

Серия взрывов прогремела во время похорон сына сенатора верхней палаты афганского парламента Салима Изадиара, погибшего днем ранее во время протестов. Подчеркивается, что три смертника были участниками процессии.

На траурной церемонии присутствовали высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани и премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Оба они не пострадали.

По данным РИА Новости, после взрывов недовольные произошедшим уничтожили два полицейских автомобиля. Запрещенное в России движение «Талибан» заявило о непричастности к теракту, отмечает агентство.

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Сын Салима Изидиара погиб 2 июня в ходе антиправительственных демонстраций в Кабуле. Манифестанты собрались на площади Занбак, где накануне, 31 мая, прогремел мощнейший взрыв, унесший жизни более 90 человек. Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги, требуя отставки президента Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллы Абдуллы. Некоторые вступили в схватку с полицейскими, пытаясь пробраться к президентскому дворцу. Стражи порядка начали стрелять в воздух и применили слезоточивый газ.

31 мая мощный взрыв произошел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.