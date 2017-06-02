В ходе протестов в Кабуле погибли семь человек

По предварительным данным, семь человек погибли во время антиправительственных демонстраций в Кабуле, столице Афганистана. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Манифестанты собрались на площади Занбак — именно там 31 мая прогремел мощнейший взрыв, который унес жизни более 90 человек. Они скандировали антиправительственные лозунги, требуя отставки президента Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллы Абдуллы.

Некоторые из них вступили в схватку с полицейскими, пытаясь пробраться к президентскому дворцу. Стражи порядка начали стрелять в воздух и применили слезоточивый газ.