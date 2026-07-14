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19:57, 14 июля 2026Наука и техника

Разработан простой способ выявления фиброза печени на ранней стадии

CEJ: Сверхчувствительный биосенсор позволяет выявить фиброз печени по анализу крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leoschka / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Южной Кореи разработали сверхчувствительный биосенсор, который позволяет выявлять ранний фиброз печени по небольшому образцу крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Engineering Journal (CEJ).

Фиброз печени развивается постепенно и долгое время не вызывает симптомов. При этом на ранних стадиях заболевание еще можно остановить или даже обратить с помощью лечения и изменения образа жизни. Однако сейчас для подтверждения диагноза часто требуется биопсия — болезненная процедура с забором ткани печени, либо дорогостоящие методы визуализации.

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Новая система определяет в крови белок PICP — маркер образования рубцовой ткани в печени. Для этого исследователи использовали покрытый золотыми наночастицами углеродный электрод с антителами к этому белку. Когда PICP связывается с антителами, меняются электрические свойства поверхности сенсора, что позволяет определить концентрацию белка без сложной обработки образца.

В испытаниях с участием пациентов биосенсор выявлял фиброз печени с чувствительностью 95,24 процента и специфичностью 100 процентов, то есть не дал ни одного ложноположительного результата среди здоровых участников.

Авторы считают, что в будущем технологию можно превратить в компактный портативный прибор для обычных поликлиник, что позволит диагностировать заболевание значительно раньше и отказаться от многих биопсий печени.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза и рака печени.

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