Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:21, 3 июля 2026Наука и техника

Популярный напиток оказался защитником печени от цирроза

CGH: Регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза и рака печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза, рака печени и смерти от заболеваний этого органа. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Исследователи проанализировали данные 354 957 участников проекта UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. По сравнению с людьми, не пьющими кофе, у тех, кто выпивал пять и более чашек в день, риск цирроза оказался ниже на 32 процента, риск рака печени — на 47 процентов, а риск смерти от заболеваний печени — на 42 процента. При этом положительная связь наблюдалась уже при одной-двух чашках в день, а наиболее выраженной была при трех-четырех чашках.

Материалы по теме:
Россиянам назвали допустимую дозу кофе.Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?
13 апреля 2025
Польза и вред кофе для организма: сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
Польза и вред кофе для организма:сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
26 июня 2025

Кроме того, МРТ показала, что любители кофе имели меньше жира, воспаления, фиброза и накопления железа в печени. Анализ крови также выявил у них более высокий уровень белков, связанных со здоровой работой печени, и более низкий уровень белков, участвующих в воспалении и рубцевании тканей. Эти данные впервые помогли объяснить возможные биологические механизмы защитного действия кофе.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь и не означает, что всем следует начинать пить кофе ради защиты печени. По их словам, кофе может дополнять, но не заменять основные меры профилактики — поддержание нормального веса, ограничение алкоголя, физическую активность и контроль уровня сахара, артериального давления и холестерина.

Ранее ученые выяснили, что употребления улуна и зеленого чая снижает риск развития депрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Петербургом жестоко расправились с 12-летней девочкой, ушедшей за грибами. Появился первый подозреваемый

    Появились подробности о сбившем ребенка насмерть в российском регионе водителе катера

    Живущий в США комик-иноагент матом попросил отстать от уехавших из России

    В МИД Украины предложили решить кризис с Польшей с помощью религиозных людей

    Россиянам рассказали о синдроме кофейного отката

    Назван возможный срок появления европейского военного аналога НАТО

    22-летняя туристка упала со стула в баре Чехии и сломала спину

    Партнерский материал

    Назван главный поставщик сжиженного газа в Европу

    Семикратный чемпион «Формулы-1» раскрыл новые детали романа с Ким Кардашьян

    Стрелка по автобусам с людьми задержали в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok