Популярный напиток оказался защитником печени от цирроза

CGH: Регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза и рака печени

Регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза, рака печени и смерти от заболеваний этого органа. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Исследователи проанализировали данные 354 957 участников проекта UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем 13 лет. По сравнению с людьми, не пьющими кофе, у тех, кто выпивал пять и более чашек в день, риск цирроза оказался ниже на 32 процента, риск рака печени — на 47 процентов, а риск смерти от заболеваний печени — на 42 процента. При этом положительная связь наблюдалась уже при одной-двух чашках в день, а наиболее выраженной была при трех-четырех чашках.

Кроме того, МРТ показала, что любители кофе имели меньше жира, воспаления, фиброза и накопления железа в печени. Анализ крови также выявил у них более высокий уровень белков, связанных со здоровой работой печени, и более низкий уровень белков, участвующих в воспалении и рубцевании тканей. Эти данные впервые помогли объяснить возможные биологические механизмы защитного действия кофе.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь и не означает, что всем следует начинать пить кофе ради защиты печени. По их словам, кофе может дополнять, но не заменять основные меры профилактики — поддержание нормального веса, ограничение алкоголя, физическую активность и контроль уровня сахара, артериального давления и холестерина.

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