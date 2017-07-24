В результате взрыва смертника в столице Афганистана погибли 12 человек

Смертник подорвал себя в западной части столицы Афганистана Кабуле. В результате теракта погибли минимум 12 человек, еще 10 поручили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.

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Инцидент произошел неподалеку от дома заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика (Mohammad Mohaqiq) в районе, заселенном преимущественно шиитами. При этом полиция, оцепившая прилегающую территорию, пока не может с уверенностью назвать цель нападения боевика. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

В первой половине 2017 года жертвами террористов стали не менее 1662 мирных жителей. По данным ООН, в Кабуле погибли не менее 20 процентов всех жертв среди гражданского населения Афганистана.

31 мая мощный взрыв прогремел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.