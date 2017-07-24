В результате взрыва смертника в столице Афганистана погибли 12 человек

Смертник подорвал себя в западной части столицы Афганистана Кабуле. В результате теракта погибли минимум 12 человек, еще 10 поручили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.
Инцидент произошел неподалеку от дома заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика (Mohammad Mohaqiq) в районе, заселенном преимущественно шиитами. При этом полиция, оцепившая прилегающую территорию, пока не может с уверенностью назвать цель нападения боевика. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
В первой половине 2017 года жертвами террористов стали не менее 1662 мирных жителей. По данным ООН, в Кабуле погибли не менее 20 процентов всех жертв среди гражданского населения Афганистана.
31 мая мощный взрыв прогремел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.