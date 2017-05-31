СМИ сообщили о ранении иранского посла при взрыве в Кабуле

Иранский посол в Афганистане Момаммат Реда Бархами получил ранение в результате взрыва в Кабуле. Об этом в среду, 31 мая, сообщает новостной портал Erem News.

Отмечается, что остальные сотрудники дипмиссии Ирана не пострадали.

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана утром в среду неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. Отмечается, что многие сооружения были повреждены. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна из террористических группировок, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за случившееся.

Всего результате теракта погибли 90 человек, еще 380 получили ранения. Среди жертв — охранник немецкого посольства. По данным BBC News, погибли также один из журналистов афганского информационного агентства Tolo и водитель местного отделения BBC Afghan. Еще четверо сотрудников «Би-би-си» пострадали.

В российском МИД отметили, что граждан России среди раненых нет, отмечает РИА Новости.