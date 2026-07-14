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20:02, 14 июля 2026Путешествия

Названы самые распространенные болезни россиян в заграничных путешествиях

Чаще всего российские туристы сталкиваются за границей с гастроэнтеритами и колитами
Алина Черненко

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Чаще всего российские туристы во время заграничного отдыха сталкиваются с неинфекционными гастроэнтеритами и колитами, инфекционной диареей и острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Самые распространенные болезни соотечественников в путешествиях назвали эксперты страховой компании «Согласие», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в 2026 году россияне больше всего обращаются за медицинской помощью в Таиланде — на эту страну приходится 32 процента от общего числа страховых случаев. Преобладают жалобы на желудочно-кишечные расстройства и респираторные инфекции.

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На втором месте — Египет с 24 процентами обращений. В основном это болезни органов дыхания — острые фарингиты, назофарингиты и бронхиты. Замыкает тройку лидеров Турция с 15 процентами случаев. В этой стране туристы обычно жалуются на респираторные заболевания и боли в мышцах и суставах. Кроме того, в топ-5 направлений по количеству обращений вошли ОАЭ и Индия.

В начале июля 35-летнюю россиянку госпитализировали во Вьетнаме с лихорадкой денге. Женщина почувствовала боль в горле, ломоту в теле, головные боли и озноб.

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