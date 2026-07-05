Россиянку госпитализировали во Вьетнаме с опасной болезнью

Shot: Россиянку госпитализировали во Вьетнаме с лихорадкой денге

35-летнюю россиянку госпитализировали во Вьетнаме с лихорадкой денге. Заболеваемость опасной вирусной инфекцией в стране выросла в 2,5 раза, сообщает Shot в Telegram.

Жительница Краснодара отдыхала в Дананге, когда почувствовала боль в горле, ломоту в теле, головные боли и озноб. Температура поднялась до 39 градусов. По данным канала, первые тесты на вирусные инфекции оказались отрицательными, поэтому врачи сначала отправили россиянку домой с жаропонижающими и витаминами.

Однако ближайшей ночью ее состояние резко ухудшилось — появилась сильная боль в мышцах, суставах и груди, начали слезиться глаза, упало давление. На шестой день женщина уже не могла самостоятельно передвигаться. Новые анализы показали лихорадку денге.

Ситуацию осложнило начало менструации. Медики объясняют, что при денге резко снижается уровень тромбоцитов, из-за чего возрастает риск опасных кровотечений. На данный момент россиянка находится под наблюдением врачей.

Минздрав Вьетнама зафиксировал рост числа заболевших лихорадкой денге — за первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали более 50 тысяч случаев, что примерно в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Местные власти обратили внимание на то, что вспышки инфекции становятся менее предсказуемыми.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что резкого скачка случаев заражения лихорадкой денге среди российских туристов нет. По его данным, показатели держатся примерно на одном уровне.