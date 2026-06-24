Иммунолог оценил сообщения о вспышке лихорадки денге среди российских туристов

Врач Болибок: Резкого роста числа случаев заражения лихорадкой денге нет

Резкого роста числа случаев заражения лихорадкой денге нет — показатели держатся примерно на одном уровне, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с «Лентой.ру» он поделился симптомами, присущими этому недугу.

«Особо случаи не участились, это примерно на одном и том же уровне от года к году. Лихорадка переносится комарами, другим способом она не передается. Соответственно, по году будет разное количество этих насекомых, и люди будут встречаться с ними чаще или реже», — пояснил врач.

По его словам, если инфицированный комар укусил человека, не сделавшего прививку, то после инкубационного периода первым симптомом становится повышение температуры. Затем проявляется весь остальной букет: ломота, головная боль, поражение капилляров с возможными кровоизлияниями, а также поражение внутренних органов.

Болибок напомнил, что от лихорадки денге существует прививка, и рекомендовал путешественникам заранее консультироваться с врачом перед поездками в эндемичные регионы.

Ранее сообщалось, что российские туристы 127 раз с начала года завезли на родину из других стран лихорадку денге. При этом отмечается, что риска распространения в России опасного вируса нет. Известно, что за первые шесть месяцев 2026 года в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заболевания денге в 68 странах.

