Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:47, 24 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Иммунолог оценил сообщения о вспышке лихорадки денге среди российских туристов

Врач Болибок: Резкого роста числа случаев заражения лихорадкой денге нет
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotodom

Резкого роста числа случаев заражения лихорадкой денге нет — показатели держатся примерно на одном уровне, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с «Лентой.ру» он поделился симптомами, присущими этому недугу.

«Особо случаи не участились, это примерно на одном и том же уровне от года к году. Лихорадка переносится комарами, другим способом она не передается. Соответственно, по году будет разное количество этих насекомых, и люди будут встречаться с ними чаще или реже», — пояснил врач.

По его словам, если инфицированный комар укусил человека, не сделавшего прививку, то после инкубационного периода первым симптомом становится повышение температуры. Затем проявляется весь остальной букет: ломота, головная боль, поражение капилляров с возможными кровоизлияниями, а также поражение внутренних органов.

Болибок напомнил, что от лихорадки денге существует прививка, и рекомендовал путешественникам заранее консультироваться с врачом перед поездками в эндемичные регионы.

Ранее сообщалось, что российские туристы 127 раз с начала года завезли на родину из других стран лихорадку денге. При этом отмечается, что риска распространения в России опасного вируса нет. Известно, что за первые шесть месяцев 2026 года в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заболевания денге в 68 странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайной переписки с Зеленским. Кто еще был в секретном чате и что там обсуждали?

    Уничтоженное Россией новейшее американское оружие ВСУ оказалось секретным

    Российский город затопило после смерча

    Соседка рассказала на видео о московском потрошителе

    В сети посмеялись над скромным обручальным кольцом Зендеи

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу по итогам второго тура

    Иммунолог оценил сообщения о вспышке лихорадки денге среди российских туристов

    Раскрыты подробности об уничтоженном новейшем американском оружии ВСУ

    Российский фондовый рынок ускорил снижение

    Визит жены Зеленского в Польшу отменили на фоне скандала с героизацией нацизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok