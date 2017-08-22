Талибы пообещали Трампу ответить джихадом на новый план по Афганистану

Представитель афганского движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид осудил намерение президента США Дональда Трампа продлить миссию американских войск в Афганистане. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает Reuters.

«Вместо продолжения войны в Афганистане, американцы должны были подумать о выводе своих солдат», — сказал Муджахид. По его словам, сторонники движения продолжат джихад до тех пор, пока последний американский солдат не покинет страну.

Ранее во вторник Трамп заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

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Глава государства не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены. При этом Трамп не сказал, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено в страну. Ранее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис планировал направить еще четыре тысячи в дополнение к 8,4 тысячи, развернутым в настоящее время.

15 августа движение «Талибан» распространило открыто письмо, адресованное Трампу. Боевики заявили, что продолжающееся насилие в Афганистане имеет прямую связь с присутствием иностранных сил, которые названы в письме оккупационными. По мнению талибов, именно они разжигают войну в стране, преследуя свои интересы.

Также «Талибан» обвинил возглавляемую США коалицию в уничтожении Афганистана и в том, что она превратила страну в одну из худших в мире с точки зрения безопасности, управления и экономики.