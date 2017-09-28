США признали гибель мирных афганцев в результате ошибочного авиаудара

В результате авиаудара ВВС США по боевикам афганского движения «Талибан» (запрещено в России) погибли мирные жители. Об этом сообщается на странице миссии НАТО «Решительная поддержка» в Facebook.

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В пресс-службе миссии пояснили, что американские ВВС проводили операцию против боевиков, которые усилили свою активность в районе международного аэропорта Хамида Карзая на окраине столицы республики Кабула. В частности, террористы обстреляли окрестности из минометов, а также подослали нескольких человек с поясами смертников.

«Одна из ракет дала сбой, что привело к жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении. Количество погибших или пострадавших не уточняется.

27 сентября сообщалось, что движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел в столице Афганистана Кабуле. Целью атаки был министр обороны США Джеймс Мэттис. Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, выпущенных по территории аэропорта и его окрестностям, отмечая, что целью ударов могла быть база НАТО, находящаяся неподалеку.