Удар ВВС Афганистана по тюрьме талибов унес жизни 16 заключенных

Афганские ВВС в провинции Герат нанесли удар по тюрьме, где содержались противники радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает телеканал 1TV.

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В результате атаки погибли 16 заключенных — гражданские лица и пленные афганские военные. Четверым узникам, вероятно, удалось сбежать. Также сообщается о гибели восьми боевиков.

28 июня жертвами воздушного удара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции по городу Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии), погибли 42 мирных жителя, большинство из которых — женщины и дети. Десятки гражданских лиц получили ранения.

Днем ранее сообщалось, что в Сирии в результате удара с воздуха по тюрьме, в которой содержались пленники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), погибли 42 заключенных.