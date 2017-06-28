В результате авиаудара на востоке Сирии погибли 42 мирных жителя

В результате воздушного удара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции по городу Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии), погибли 42 мирных жителя. Об этом сообщает SANA.

Как утверждает агентство на англоязычной версии сайта, большинство погибших — женщины и дети. Десятки гражданских лиц получили ранения.

27 июня в результате воздушного удара по тюрьме в Аль-Маядине, в которой содержались пленники, захваченные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), погибли 42 узника.

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Неделей ранее жертвами бомбардировки поселения возле сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Эль-Хасака в Сирии стали 12 мирных жителей.

30 апреля американское военное командование признало гибель 352 мирных жителей в результате ударов самолетов коалиции начиная с августа 2014 года.