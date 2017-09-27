Талибы попытались уничтожить министра обороны США в Кабуле

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел в столице Афганистана Кабуле. Целью атаки был министр обороны США Джеймс Мэттис, передает USA Today.

Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли с необъявленным визитом в Кабул в среду, 27 сентября.

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После этого, как сообщили в МВД Афганистана, неподалеку от аэропорта города упали несколько ракет. В результате никто не пострадал.

Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, выпущенных по территории аэропорта и его окрестностям, отмечая, что целью ударов могла быть база НАТО, находящаяся неподалеку, передает телеканал Tolo News.

6 сентября Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих.

На данный момент в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военных. В основном они занимаются обучением местных военнослужащих, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов.