США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военных

США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Таким образом, американский воинский контингент в исламской республике будет доведен до 14,5 тысячи человек.

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31 августа министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о направлении в Афганистан дополнительных армейских подразделений. Он отметил, что эти действия осуществляются в рамках стратегии действий в Южной Азии, одобренной президентом США Дональдом Трампом.

14 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что США должны вывести свой военный контингент из этой страны из-за провала кампании. По словам дипломата, Москва не видит необходимости в дальнейшем пребывании американских войск, поскольку «армия США ничего толком не может сделать».

15 июня Трамп разрешил Пентагону самостоятельно определять, сколько именно войск необходимо направить в Афганистан. Хозяин Белого дома принял решение расширить полномочия оборонного ведомства через несколько дней после того, как Мэттис объявил, что США и афганские силовики проигрывают войну талибам.