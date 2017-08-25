Новая Зеландия усилит группировку в Афганистане тремя военнослужащими

Власти Новой Зеландии по просьбе НАТО решили увеличить группировку своих войск в Афганистане. В ближайшее время туда отправятся еще трое военнослужащих. Таким образом, новозеландский контингент в Афганистане составит 13 человек, сообщает Associated Press.

Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш (Bill English) пояснил, что его страна «играет свою роль в глобальном усилии по сдерживанию распространения терроризма в мире».

Войска Новой Зеландии находятся в Афганистане с 2001 года, с начала военной операции США и союзников против движения «Талибан» (запрещено в России). Как правило, новозеландцы занимаются обучением слушателей Академии афганской национальной армии в Кабуле.

Ранее сообщалось, что новозеландский контингент останется в Афганистане как минимум до 2018 года.

Материалы по теме Бабка надвое шмаляла Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак

Во вторник, 22 августа, президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии в отношении Афганистана. Глава Белого дома заверил, что его подход будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты.

Ранее американские СМИ также сообщили, что Трамп принял решение об увеличении военной группировки США в Афганистане на четыре тысячи человек.

США начали проведение военной операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане в 2001 году в качестве ответа на террористический акт 11 сентября того же года. Активные военные действия продолжались 10 лет. С июля 2011 года начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. В 2014 году после того, как США и союзники завершили ряд спецопераций, было принято решение об окончании активного этапа войны.

На данный момент в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военнослужащих. В основном они занимаются обучением местных военнослужащих, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов.