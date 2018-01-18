Лидер «Талибана» пошел на мирные переговоры

Делегация движения «Талибан» (запрещено в России) на прошлой неделе провела в столице Пакистана переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане. Визит одобрил лидер талибов Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщает Reuters.

Пока не ясно, пришли ли стороны к какому-либо соглашению. Предыдущие попытки выстроить диалог с представителями движения заканчивались неудачей. Неназванные источники, близкие к Ахундзада, передали, что лидер движения заинтересован в окончании войны, которая длится на протяжении 16 лет.

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До начала переговоров в Исламбаде также сообщалось о встрече представителей «Талибана» и их бывших соратников, членов Исламской партии Афганистана в Турции.

Спикер президента Афганистана Ашрафа Гани заявил, что ничего не знает о переговорах в турецкой столице, а официальные представители «Талибана» пока не дали комментариев.

В то же время спикер исламистского движения сказал, что «это игры разведки, которые направлены на то, чтобы подорвать мирный процесс в Афганистане», ссылаясь на позицию Талибана о том, что любые переговоры могут начаться только после вывода всех иностранных войск с территории страны.

Исламистское движение «Талибан» появилось в 1994 году в разгар Афганской войны. В в 1996-2001 годах талибы находились у власти в Афганистане, а после свержения в 2001 году начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В России «Талибан» признан террористической организацией.

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