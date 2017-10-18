В Афганистане талибы убили за день 74 человека

В результате серии атак и нападений, совершенных боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане 17 октября, погибли 74 человека. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление представителей местных сил правопорядка.

Заместитель министра внутренних дел Афганистана Мурад Али Мурад назвал эту серию атак «крупнейшим террористическим нападением в этом году». По его словам, в провинции Пактия 41 человек — 21 полицейский и 20 гражданских лиц — были убиты, когда талибы напали на полицейский участок в столице провинции городе Гардез.

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Другая вылазка была совершена в провинции Газни. Боевики направили автомобиль, начиненный взрывчаткой, на казарму сотрудников правоохранительных органов. Непосредственно от взрыва погибли 25 полицейских и пять мирных жителей. После подрыва завязался бой, который продолжался девять часов.

Третья атака была осуществлена в провинции Фарах: талибы атаковали комплекс административных зданий. В результате этого нападения также есть жертвы. Как утверждают полицейские, ответным огнем им удалось уничтожить десятки террористов. Движение «Талибан» официально взяло на себя ответственность за нападения.

Последний крупный теракт в Кабуле произошел 24 июля. Тогда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство неподалеку от частного университета и дома заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика в районе, заселенном преимущественно шиитами. Погибли 24 человека, 42 получили ранения.