Смертник подорвал себя возле стадиона для крикета в Кабуле

Террорист-смертник взорвал себя возле блокпоста у ворот стадиона для крикета в Кабуле. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает Reuters.

Точное число жертв пока неизвестно. Полиция заявила о минимум двух погибших. Теракт произошел во время матча. По сообщениям афганских СМИ, никто из игроков не пострадал.

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Ответственность за нападение на себя пока никто не взял.

Последний крупный теракт в Кабуле произошел 24 июля. Тогда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство неподалеку от частного университета и дома заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика в районе, заселенном преимущественно шиитами. Погибли 24 человека, 42 получили ранения.

31 мая мощный взрыв прогремел в Кабуле неподалеку от президентского дворца и зданий посольств. По предварительным данным, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. В результате погибли 150 человек, еще более 400 получили ранения.