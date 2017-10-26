В НАТО нашли у «Талибана» российское топливо

Данные разведки показывают, что Россия поставляет топливо компаниям, которые затем продают его афганской радикальной исламской группировке «Талибан». Об этом заявил председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, передает в четверг, 26 октября, «Голос Америки».

«У меня нет конкретных доказательств поставок оружия русскими "Талибану"», — отметил он, выступая в Вашингтоне. По словам Петра Павла, представители Североатлантического альянса, вероятно, обсудят этот вопрос с Москвой 26 октября на шестом заседании Совета Россия — НАТО.

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Представители Пентагона уже на протяжении нескольких месяцев выражают обеспокоенность по поводу вмешательства России в ситуацию в Афганистане.

В конце августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия талибам. «Это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН», — заявил глава Госдепартамента.

С похожим заявлением выступал и президент Афганистана Ашраф Гани. Документально подтвержденных данных он также не представил. Россия неоднократно отрицала обвинения в вооружении «Талибана». В российском МИД слова афганского лидера назвали неприемлемыми и безосновательными, призвав власти страны «не идти на поводу у раздуваемой в отдельных западных СМИ антироссийской истерии».

Движение «Талибан» запрещено в России.