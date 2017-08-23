Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия запрещенному в России афганскому движению «Талибан». Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов в Госдепартаменте.

«Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, возражаем против этого. Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство», — заявил глава американской дипломатии.

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22 августа президент США заявил, что новый подход его администрации по отношению к Афганистану будет заключаться в том, чтобы предотвратить превращение этой страны в безопасное убежище для исламистских боевиков, стремящихся напасть на Соединенные Штаты. Он не уточнил, как долго силы США должны остаться в Афганистане. По его словам, полномочия военных в сфере борьбы с терроризмом там будут расширены.

14 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в интервью газете «Известия» заявил, что Москва не видит необходимости в дальнейшем пребывании американских войск, поскольку «армия США ничего толком не может сделать». Он выразил уверенность, что Афганистан фактически становится «мировым инкубатором международного терроризма».

29 мая украинская делегация на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси передала вице-президенту организации Расе Юкнявичене доклад о связях Москвы с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство» (ИГ), «Талибан», а также с движениями ХАМАС и «Хезболла». В Москве отметили, что на Западе подобные обвинения в адрес российских властей уже стали мейнстримом.