В Госдуме ответили на обвинения Киева в связях России с террористами

Киев обвинил Москву в поддержке экстремистских организаций на Ближнем Востоке и в Средней Азии из-за зависти к успехам российских военных в борьбе с террористами в Сирии. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 29 мая.

«Успешные операции российских ВКС — это пощечина тем "ура-патриотам", которые обещают на танках дойти от Киева до Москвы», — сказал парламентарий.

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Он подчеркнул, что украинская сторона не может предоставить доказательства связи России с бандформированиями: «Украинским "фактам" — грош цена в базарный день», — сказал депутат. Бальбек также отметил, что на Западе подобные обвинения в адрес российских властей уже стали мейнстримом.

Ранее в понедельник стало известно, что украинская делегация на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси передала вице-президенту организации Расе Юкнявичене доклад о связях Москвы с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство» (ИГ), «Талибан», а также с движениями ХАМАС и «Хезболла».

В сентябре 2015 года по официальной просьбе Дамаска Россия начала в Сирии операцию по уничтожению боевиков ИГ. В марте 2016-го российский президент Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач.